Россия, Британия, Китай, США и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны

"Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в тексте.

Документ был принят по инициативе России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она выразила надежду, что согласование этого документа поможет снижению напряженности в мире.

Текст заявления опубликован на сайтах Кремля, Белого дома, Елисейского дворца, а также МИД Китая.

В нем подчеркивается, что обладающие ядерным оружием государства обязаны не допустить его применения. Они также вновь выразили свою приверженность "конечной цели построения мира, свободного от ядерного оружия".

Ядерные державы также обещали предотвращать распространение ядерного оружия и работать в рамках международных соглашений и конвенций.

"Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех", — заявили лидеры пяти стран.

Фу Конг, глава департамента по контролю над вооружениями в МИД КНР, назвал соглашение историческим.

"Оно вновь подтвердило, в частности, что в ядерной войне невозможно победить и она никогда не должна вестись, и что ни одна из ядерных боеголовок [этих держав] не направлена друг на друга или любое другое государство", — написал китайский чиновник в "Твиттере".

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