Владельца скандального MEM Café Элвиса Брауэра ждет счет от охранной фирмы на 70 000 евро

В начале декабря Департамент здоровья сообщил Брауэру, что охранные услуги в течение двух месяцев с целью поддержания порядка у кафе обойдутся в 35 000 евро. Еще до закрытия MEM Café полиция три раза назначала Брауэру штраф в 15 000 евро.

Однако 31 декабря департамент оповестил Брауэра, что сумма за охрану выросла до 71 472 евро. В письме Департамент здоровья объяснил, что изначально запланированные патрули и краткосрочную охрану пришлось заменить на четырех охранников на постоянной основе.

Напомним, что 30 ноября Департамент здоровья вынес OÜ MEM Kohvikud предписание закрыть расположенное на улице Вана-Каламая кафе, поскольку в нем многократно нарушались установленные правительством эпидемические требования. Кафе запрещено вести любую деятельность, в том числе продажу навынос.

Вечером того же дня возле кафе была организована акция протеста, а позже подобные акции неоднократно повторялись. Если сначала на месте за порядком следила полиция, то в начале сентября этим начала заниматься охранная фирма EventSECURITY Turvateenistus OÜ.

Охранники должны следить, чтобы в помещениях кафе не находились посторонние лица, чтобы там не оказывались услуги, не велась какая-либо другая экономическая деятельность. Охрана будет дежурить у MEM Café до конца января.