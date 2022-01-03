Новый год в Ида-Вирумаа: три человека получили ножевые ранения

1 января полиция отреагировала на вызов в квартиру на улице Даумани в Нарве, где двое мужчин ударили ножом 51-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в больницу. Полиция задержала 37-летнего мужчину и 57-летнего мужчину.

Также в полицию сообщили, что 1 января в квартире в Кивиыли 37-летняя женщина ударила ножом 31-летнюю женщину. Детали случившегося выяснит полиция в начатом уголовном делопроизводстве.

Кроме того, полиция получила сообщение, что 31 декабря на улице Писухянна в Кохтла-Ярве до сих пор не установленное лицо ударило 25-летнего мужчину ножом. Медики доставили пострадавшего в больницу. Детали случившегося выяснит полиция в начатом уголовном делопроизводстве.