За сутки в Эстонии выявлено 686 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По состоянию на утро 3 января в больнице находятся 232 зараженных коронавирусом пациента. Из них 162 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 131, или 80,9%, не вакцинирован и 31, или 19,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 20 новых истории болезни. Умер один невакцинированный зараженный коронавирусом — 86-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 782 результата теста, из которых 686 оказались положительными.

За сутки ввели 1 255 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 228. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 292 019 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,4%.

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