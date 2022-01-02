МВД: из Литвы в Ирак улетели 98 нелегальных мигрантов

"С самого начала миграционного кризиса мы тесно сотрудничаем с партнерами в Евросоюзе, с правительством Ирака, мы благодарны за конструктивное сотрудничество в выдаче документов для возвращающихся на родину иракцев. Эти люди стали жертвами обмана недемократического правительства Беларуси. Мы понимаем, что поток нелегальных мигрантов в любой момент может снова вырасти, поэтому вместе с партнерами в ЕС прилагаем максимум усилий для закрытия потока нелегальной миграции в Европу" — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Нам удалось приостановить нелегальную миграцию, а попавшие нелагально в Литву и ЕС мигранты должны быть возвращены на родину. Мы должны прилагать усилия, чтобы убедить их вернуться домой добровольно. Решение об увеличении выплат в три раза принесло свои плоды", — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Из Вильнюса самолет увез иракцев в Багдад и в Эрбиль. Мигрантов сопровождали сотрудники СОГГ и переводчики. Рейс организовала и координировала СОГГ. Всем мигрантам, которые согласились добровольно вернуться на родину, выплатили по 1000 евро. Такие выплаты находящиеся на территории Литвы мигранты смогут получить до 20 января 2022 года. Содержание одного мигранта обходится Литвы в 11 000 евро в год.

Из Литвы на родину уехали 537 мигрантов, 482 из них — добровольно. Сейчас в 5 центрах регистрации иностранцев в Литве проживают 3166 нелегальных мигрантов.