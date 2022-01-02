Житель Беларуси умер после задержания в новогоднюю ночь. Мать считает, что его "милиция убила"

Молодого человека задержали 31 декабря около 23:00 на остановке в Речице. Усхопов был в нетрезвом виде и, как рассказали его близкие со ссылкой на очевидцев, оказал милиционерам сопротивление. Его увезли в отделение. Примерно через два с половиной часа Усхопова доставили в больницу Речицы в состоянии комы. Врачи констатировали смерть.

Сестра Усхопова по имени Светлана сказала белорусской версии ”Медиазоны”, что родственники с трудом попали в морг. По ее словам, одежда умершего была мокрая, майка разорвана, на запястьях и коленях были заметны синяки, а над бровью — рана круглой формы. ”И вся полностью синяя спина выше пояса”, — заявила женщина.

”Они его убили — милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила…”, — заявила ”Нашей ниве” мать Усхопова Елена Михайловна. Отец молодого человека Александр Леонидович добавил: ”В милиции нам сказали ”Умер”, а когда пришли забирать [тело] в морг, сказали ”А, это тот, которого убили?”

Следственный комитет Беларуси сообщил о проверке по факту смерти Усхопова. По версии ведомства, мужчину задержали с признаками сильного опьянения, он сопротивлялся, и к нему применили силу. При подъезде к больнице, где задержанный должен был пройти освидетельствование, ему стало плохо, спасти его не удалось. Причину смерти установит экспертиза. ”По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера — на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломы костей”, — заявили в СК.