02.01.2022, 20:25
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин(10)
«Количество сожженных автомобилей уменьшается по сравнению с предыдущими годами, как и количество нападений на сотрудников полиции», — заявил он. По словам Дарманена, в 2019 году хулиганы сожгли более 1,3 тыс. машин. Данные за прошлый год он не привел, так как в стране из-за пандемии действовал комендантский час.
Как сообщил глава МВД, за ночь в стране задержали более 440 человек, из них 381 поместили под стражу. По сравнению с 2019 годом число задержаний в новогоднюю ночь выросло.