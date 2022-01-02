Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 870 машин

«Количество сожженных автомобилей уменьшается по сравнению с предыдущими годами, как и количество нападений на сотрудников полиции», — заявил он. По словам Дарманена, в 2019 году хулиганы сожгли более 1,3 тыс. машин. Данные за прошлый год он не привел, так как в стране из-за пандемии действовал комендантский час.