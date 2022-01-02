Немецкие врачи надеются, что распространение омикрона снизит нагрузку на больницы

По словам главы союза Майкла Вебера, коронавирус больше не будет представлять угрозу для системы здравоохранения, если омикрон станет таким же доминирующим штаммом в Германии, как в Южной Африке, Великобритании или Дании, и если болезнь будет протекать в основном в такой же легкой форме, как в этих странах, сообщает Reuters.