Немецкие врачи надеются, что распространение омикрона снизит нагрузку на больницы
Штамм коронавируса омикрон может снизить нагрузку на систему здравоохранения Германии, если вызванное им заболевание будет легче переноситься людьми, сказал глава Союза главврачей больниц (VLK), пишет rus.err.ee.
По словам главы союза Майкла Вебера, коронавирус больше не будет представлять угрозу для системы здравоохранения, если омикрон станет таким же доминирующим штаммом в Германии, как в Южной Африке, Великобритании или Дании, и если болезнь будет протекать в основном в такой же легкой форме, как в этих странах, сообщает Reuters.
В то же время с распространением штамма омикрон в Германии в последние дни число инфицированных снова возросло, в то время как в декабре этот показатель снижался. Точно так же увеличилось число людей с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в интенсивной терапии.