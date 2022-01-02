Мария Певчих рассказала о полной смене охраны в томском отеле за два дня до заселения Навального

”За два дня до нашего приезда в гостинице полностью сменилась команда безопасности и охранников. И в то время, когда мы там останавливались, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди <…> Для сотрудников это выглядело так, как будто наняли новый ЧОП”, — рассказала Певчих.

По ее словам, это было сделано специально, чтобы у сотрудников отеля не было доступа к записям с камер видеонаблюдения.

В начале декабря команда Навального объявила вознаграждение в размере трех миллионов рублей за видео с камер отеля Xander, которые ”якобы исчезли”, так как их нет в материалах доследственной проверки. Однако соратники политика убеждены, что записи существуют.

Расследование The Insider*, Bellingcat*и Der Spiegel показало, что в томском отеле Навального отравили предполагаемые сотрудники ФСБ России, которые в течение нескольких лет ездили за ним по разным городам России.

Позднее Навальный опубликовал запись своего разговора с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который фактически подтвердил проведение операции по отравлению политика.

Власти России, в том числе президент России Владимир Путин, отрицают версию об отравлении политика. Уголовное дело не возбуждено.

Несколько европейских независимых лабораторий подтвердили наличие в анализах Навального следов боевого химического вещества ”Новичок”.