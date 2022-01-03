Лионель Месси заболел коронавирусом

"Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19 — это Лео Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля. В настоящее время они соблюдают изоляцию и подчиняются соответствующему протоколу здравоохранения", — отмечается в заявлении. Отмечается, что все заболевшие в настоящее время изолировались и соблюдают рекомендации медиков.