Лионель Месси заболел коронавирусом
В "ПСЖ" вспышка коронавируса. Вместе с легендарным форвардом вирус подхватили еще три игрока французского клуба.
Результат теста на коронавирус аргентинского нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Лионеля Месси дал положительный результат. Об этом сообщает 2 января пресс-служба команды.
"Четыре игрока с положительным результатом на COVID-19 — это Лео Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля. В настоящее время они соблюдают изоляцию и подчиняются соответствующему протоколу здравоохранения", — отмечается в заявлении. Отмечается, что все заболевшие в настоящее время изолировались и соблюдают рекомендации медиков.
В ведущих европейских лигах сейчас наблюдается большое количество заражений новым штаммом "омикрон", из-за чего массово переносятся матчи.