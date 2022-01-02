В Латвии произошла утечка химического вещества из сошедшего с рельсов вагона

В минувшие выходные в латвийском городе Зилупе вагон поезда сошел с рельсов, в результате чего из него просочилось химическое вещество, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Об этом пишет RusDelfi.lv.