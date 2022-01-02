За рубежом
02.01.2022, 15:14

В Латвии произошла утечка химического вещества из сошедшего с рельсов вагона

 (2)
Иллюстративное фото
ФОТО: Screenshot YouTube

В минувшие выходные в латвийском городе Зилупе вагон поезда сошел с рельсов, в результате чего из него просочилось химическое вещество, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Об этом пишет RusDelfi.lv.

ГПСС сообщила об аварии в Зилупе, где вагон грузового поезда сошел с рельсов, после 16 часов. На месте была обнаружена утечка химиката из вагона.

В резервуар было собрано около десяти литров химического вещества. Представители ГАО Latvijas dzelzceļš вернули вагон на рельсы.

ГПСС завершила работу на месте около часа ночи.

За прошедшие сутки в ГПСС поступил 41 звонок — пять по тушению пожара, 23 по спасательным работам, еще 13 звонков оказались ложными.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии