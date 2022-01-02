Спасательный департамент: пиротехника и алкоголь — вещи несовместимые

Праздничное настроение совместно с горячительным напитком, как правило, выключают у людей инстинкт самосохранения, поэтому беда — не за горами. ”Пиротехника и алкоголь — вещи несовместимые. Так же стоит остановить своего нетрезвого друга, который тоже решит запустить фейерверк. Все взрывоопасные предметы и в том числе фейерверки представляют большую опасность. С различными взрывоопасными веществами нужно обращаться предельно осторожно и конечно у детей не должен быть к ним доступ”, — сказал руководитель Северо-Эстонского Центра разминирования Райдо Таалманн.

Безопаснее всего фейерверк вообще не поджигать. Так мы убережём животных и людей от громких звуков, уменьшим загрязнение окружающей среды и сократим количество несчастий из-за пиротехники. Кроме того, учитывая нашу новую реальность, вызванной коронавирусом, собираться ради того, чтобы взорвать фейерверки, не совсем хорошая идея. Но если без этого никак не обойтись, то несмотря на праздничное настроение, нужно помнить и о безопасности. Пиротехнику можно покупать только у сертифицированного и официального продавца, а не у частного лица где-нибудь на рынке, на улице или в интернете. ”Здесь всегда вспоминается происшествие, когда мальчик купил у незнакомого молодого человека маленькую ракету. Пиротехника подожглась и сразу же произошёл взрыв. Мальчика увезли с опухшей рукой в ЭМО”, — вспоминает Таалманн. У пиротехнического изделия должен быть знак СЕ и руководство по использованию, а упаковка не должна иметь никаких повреждений. Если после покупки фейерверка заметны вмятины или, например, повреждения от воды, товар нужно вернуть обратно в магазин.