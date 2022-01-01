Крупнейшая торговая сделка в истории вступила в силу. Она объединила 15 стран вокруг Китая

Соглашение под звучным названием RCEP объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею.

Никогда раньше Китай — третья экономика мира после США и Евросоюза — не подписывался под многосторонними торговыми сделками, и уж тем более с заклятым врагом Японией.

Правда, подписание этого соглашения в ноябре 2020 года не помешало Китаю до его вступления в силу 1 января 2022 года разругаться еще и с Австралией, своим главным поставщиком ископаемого сырья. Китай обиделся на то, что Австралия поддержала требования расследовать истоки Covid-19, и до сих пор бойкотирует ее уголь, зерно, говядину и вино.

Тем не менее новый торговый блок все же укрепит позиции Китая в мире. Он оказался в центре крупнейшего договора во многом благодаря политике главного соперника — США, а именно с легкой руки предыдущего американского президента Дональда Трампа.

Дело в том, что за те 8 лет, пока шли переговоры о пакте RCEP, крупные его участники в лице Японии и Австралии с Новой Зеландией параллельно создавали гораздо более продвинутый торговый блок (TPP) с государствами по другую сторону Тихого океана, включая Канаду и США.

Однако Трамп от этой идеи отказался и вывел Америку из переговоров. Что ускорило создание RCEP.

Соглашение позволит торговым партнерам в Азии получить доступ на рынки друг друга и снизит пошлины на товары, что потенциально обещает ускорение экономического роста и повышение уровня жизни, особенно беднейшим странам региона. Оно открыто для расширения, и первой в нем ждут Индию.

Соглашение масштабно, но относительно поверхностно. Оно лишь первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и пост-империалистической Японии.