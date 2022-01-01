Во Франции детей с шести лет обязали носить маски на фоне роста заражений

Власти Франции обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах на фоне резкого роста случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на портале документов кабинета министров.

”Обязанность носить защитную маску, о которой говорится в данном постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше”, — указывается в документе.

Ранее требование носить маски распространялось на детей в возрасте от 11 лет.

Постановление вступит в силу с 3 января. Носить маски с понедельника детям потребуется, в частности, в общественных учреждениях, храмах, заведениях общепита, транспорте, на спортплощадках, крытых рынках и вокзалах.

Ранее власти сделали обязательным с 31 декабря ношение масок на улицах Парижа в публичных местах. Исключение было сделано для тех, кто занимается спортом, и велосипедистов. Ранее маски требовалось носить только в помещениях. Этому примеру уже последовали власти других крупных городов.

Причиной ужесточения ограничений стал рост количества заражений коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 тыс. человек.

Всего с начала пандемии в стране выявили почти 10 млн случаев COVID-19, умерли более 123 тыс. человек. Как заявлял министр здравоохранения Франции Оливье Веран, каждую секунду более двух французов заражаются коронавирусом.

Антиковидные меры в стране начли ужесточать в конце ноября. Тогда носить маски в помещениях, в том числе в кино и театрах, потребовали, в том числе, и от вакцинированных.