ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Подробности унесшего жизнь двухлетнего мальчика трагического ДТП: компания любовалась салютом на проезжей части

Сегодня после полудня на месте аварии было спокойно и люди несли туда свечи в память о погибшем ребенке. Там же в снегу по-прежнему можно было видеть и несколько батарей фейерверка, салют которого в момент ДТП смотрела на проезжей части попавшая под машину компания из пяти человек.

"На основании собранных до сих пор доказательств выяснилось, что одна компания непосредственно перед полуночью двинулась из расположенного рядом дома на улицу, чтобы встретить Новый год, пуская фейерверк. Фейерверк они пускали как рядом с дорогой в поле, так и вдоль дороги. К сожалению, во время запуска фейерверка люди были на проезжей части и не обратили внимание на приближающийся к ним автомобиль", — сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна.

По ее словам, управлявший автомобилем мужчина задержан в качестве подозреваемого в преступлении на срок до 48 часов.

Состояние пострадавших тяжелое



Как мы писали ранее, около полуночи сообщили о тяжелом ДТП в волости Тюри в деревне Энари на 7-м километре шоссе Кирна-Вирика-Энари, где автомобиль Volvo наехал на пешеходов. В результате столкновения погиб 2-летний мальчик, в тяжелом состоянии отвезли в больницу еще четверых взрослых.

Автомобиль Volvo двигался по прямой дороге в сторону Энари и столкнулся, по первоначальным данным, с находившимися на проезжей части людьми. Столкновение было настолько тяжелым, что погиб пешеход — 2-летний мальчик. По первоначальным данным, в тяжелом состоянии отвезли в больницу пешеходов: 31-летнюю женщину, 33-летнюю женщину, 36-летнего мужчину и 37-летнего мужчину. Управлявшего Volvo 36-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте происшествия, в больницу везти его не потребовалось. В момент ДТП в автомобиле были еще пассажиры, двое детей, их отвезли в больницу для осмотра. Травм у них не было. На месте аварии из-за сильного тумана была плохая видимость и дорожные условия были зимние. Максимальная разрешенная скорость была 90 км/ч. Следствие выяснит, какова была скорость участвовавшего в ДТП Volvo.