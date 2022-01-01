Сборную России сняли с самолета из-за курящего на борту тренера

Главный тренер сборной России Сергей Зубов курил в самолете, пишет ТАСС со ссылкой на источник, при этом к игрокам российской сборной претензий не было, а вот некоторые чешские хоккеисты были пьяны и отказывались надевать маски.

В связи со снятием с рейса сборная России полетит домой из Торонто с пересадкой в Европе. 30 декабря молодежный чемпионат мира был отменен из-за вспышек коронавируса у игроков нескольких команд.

В составе сборной России выступал уроженец Маарду Кирилл Стеклов.

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