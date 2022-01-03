Валерий Карпин получил премию канала "Матч ТВ" в номинации "Тренер года".

"Не очень понимаю, с чем связана эта награда. Мы ведь ничего не выиграли, никакого соревнования. Цели не добились поставленной. Не могу сказать, что все те достойные тренеры в вашем списке были с меньшим давлением и ответственностью. Все достойны этой награды. Наверное, это аванс, будем надеяться, что этот аванс себя оправдает.