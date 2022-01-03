Футбол
03.01.2022, 14:10

Валерий Карпин получил премию канала "Матч ТВ" в номинации "Тренер года".

 
Фото: Scanpix

Лауреаты премии "Матч ТВ" определялись зрительским голосованием, которое проходило в два этапа: до 24 ноября — в Telegram-канале "Матч ТВ", а затем — на официальном сайте канала.

"Не очень понимаю, с чем связана эта награда. Мы ведь ничего не выиграли, никакого соревнования. Цели не добились поставленной. Не могу сказать, что все те достойные тренеры в вашем списке были с меньшим давлением и ответственностью. Все достойны этой награды. Наверное, это аванс, будем надеяться, что этот аванс себя оправдает.

Чтобы я себя похвалил, я должен выиграть, например, чемпионат мира. Всем, кто за меня голосовал, хочу пожелать, чтобы их ожидания от наших выступлений оправдались, чтобы мы их не подвели". — прокомментировал Карпин получение премии.

На награду также претендовали главный тренер "Зенита" Сергей Семак, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, главный тренер национальной сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

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