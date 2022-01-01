За сутки в Эстонии выявлено 717 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 1 января в больнице находятся 223 зараженных коронавирусом пациента. Из них 152 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 122, или 80,3%, не вакцинированы и 30, или 19,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние сутки проанализировали 5 672 результата теста, из которых 717 оказались положительными. Из получивших положительный тест 313 не были вакцинированы и 404 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 674 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 95. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 290 894 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,4%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.