01.01.2022, 02:28
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как прошла встреча Нового года в Нарве!
Встреча Нового года в Нарве прошла по традиции на Петровской площади. Наш фотограф запечатлил наиболее яркие моменты праздника.
Народ стал стекаться на площадь в 23 часа, основная масса начала подходить с 23.30. На большом экране было показано выступление президента Эстонии. После чего был запущен фейерверк, который продлился 10 минут.
Затем для пришедших на праздник были организованы веселые конкурсы, а завершила празднование дискотека.