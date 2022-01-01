Новости Ида-Вирумаа
01.01.2022, 02:28

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как прошла встреча Нового года в Нарве!

 

Встреча Нового года в Нарве прошла по традиции на Петровской площади. Наш фотограф запечатлил наиболее яркие моменты праздника.

Народ стал стекаться на площадь в 23 часа, основная масса начала подходить с 23.30. На большом экране было показано выступление президента Эстонии. После чего был запущен фейерверк, который продлился 10 минут.

Затем для пришедших на праздник были организованы веселые конкурсы, а завершила празднование дискотека.

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