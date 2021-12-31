Глава PERH объяснил многочасовую очередь машин скорой помощи у больницы

"Ничего необычайного не случилось. Скорая помощь привезла больше пациентов, чем обычно. Если обычно за сутки в больницу приезжает около 50 машин скорой помощи, то в это день их было более 90", — сказал Пеэду и добавил, что никаких крупных несчастных случаев не было, пациенты поступали с самыми различными проблемами со здоровьем.

Также не было и внезапно большого числа вызовов скорой в связи с коронавирусом. "С COVID-19 скорая в последние дни доставляет в больницу от 5 до 8 пациентов в течение дня", — сообщил Пеэду.

По его словам, таких дней, когда бригады скорой могут быть перегружены, случается пара за год. "К примеру, когда неожиданно пошел ледяной дождь и поэтому много падений, возникает ситуация, когда машине скорой помощи приходится немного подождать", — сказал Пеэду и подчеркнул, что речь идет об исключительных случаях.

Пеэду также добавил, что PERH постоянно обсуждает с Минсоцдел и Больничной кассой ситуацию с врачами в отделении экстренной медицины, которая является узким местом. Есть еще одно узкое место: как добиться, чтобы за экстренной помощью обращались только те, кто в ней действительно нуждается, а те, кому она не требуется, обращались бы в центры семейных врачей.