ВИДЕО | Зеленский на Новый год рассказал, когда исчезнет линия в Донбассе

В поздравлении он заявил, что хотел бы, чтобы соседи приходили ”в гости к нам” с ”с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука”. ”И чтобы родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы — одна семья. И Донбасс, и Крым”, — рассказал он.

”И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю ”пока”. Потому что следующий год точно будет лучше!” — добавил он.

В начале обращения он также указал, что собирается говорить ”не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал”. Поэтому во время обращения он упомянул учителей, врачей, спортсменов, военных, конструкторов и представителей других профессий.