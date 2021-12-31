Спикер Рийгикогу Юри Ратас в новогоднем поздравлении народа Эстонии: "Пусть дом будет крепким, а столбы ворот надежными”

Дорогие жители Эстонии! Счастливого нового года!

В протоколах Рийгикогу более чем столетней давности мы можем найти много интересного. Например, существовала традиция — зачитывать телеграммы, которые присылают народным избранникам.

”Сил вам в новых рабочих начинаниях! Пусть дом будет крепким, а столбы ворот надежными”.

Такое приветствие в 1921 году отправил депутатам Рийгикогу военный представитель Эстонской Республики в Литве, лейтенант Аугуст Йоханнес Шмидт, который впоследствии сменил свое имя на эстонское — Аугуст Торм — и стал известным дипломатом. Это пожелание нисколько не устарело и по сей день. Его уместно адресовать жителям Эстонии и в первый день 2022 года.

Я искренне надеюсь, что Рождество и Новый год вы отмечаете в радости и безопасности. Надеюсь, что у многих была возможность провести это время с семьей и близкими, или же в тишине, наедине с самим собой. Именно так, как вам этого хотелось. Многие провели это время на службе, а может охраняли наш покой и праздничное настроение. Например, члены спасательных команд, полиция, учреждения здравоохранения, работники социальной сферы, общественного транспорта, СМИ, работники иностранных миссий, работники сферы обслуживания. Мой низкий поклон всем вам. Я благодарен за вашу работу и желаю и вам душевного спокойствия и радости во время праздников.

Дорогие соотечественники!

Я надеюсь, что в новом году мы сможем проявить больше внимания и заботы друг о друге. Заботы о тех, с кем мы придерживаемся единого мнения, так и о тех, с кем мы еще только ищем согласия. Чтобы большинство поддержало, тех кто находится в меньшинстве, а меньшинство — тех, кто в большинстве. Как в политике, так и в повседневной жизни. Как на государственном уровне, так и в местных самоуправлениях. Как при личных встречах, так и публично в интернет пространстве. Успех и счастье Эстонии должны определяться именно по благополучию самых незащищённых.