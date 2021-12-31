"Найми украинцев или умри". Эстонские эксперты дали десять предсказаний для рынка труда на 2022 год(2)
1) Бразды правления больше не в руках работодателя, даже для вида
Если обычно рынком труда, по большей части, правил работодатель или как минимум создавалось такое впечатление, что в данный момент даже подозрения не возникает в том, что условия диктует отнюдь не он. Если кто-то скажет сегодня, что работы нет, то или речь идет о специфической области, или местоположение неоднозначное, или ожидания завышены, или человек просто не заинтересован в том, чтобы работать Нехватка рабочей силы стоит чрезвычайно остро — касается это как специалистов с профильным образованием, так и исполнителей простой работы. Мало какой работодатель может позволить себе перебирать кандидатов, а это, в свою очередь, означает, что часто приходится нанимать человека с определенным набором личностных качеств и отношением, обучая его затем работе с нуля. Во многих компаниях все крутится вокруг найма — начинается все с приема на работу человека, который будет заниматься вопросами найма, и заканчивается тем, что любая деятельность едва ли не замирает, стоит только кандидату зайти в дверь. Все больше кандидатов прекрасно осведомлены об этом и начинают умело пользоваться ситуацией. Например, не редкость уже и случаи, когда кандидат требует плату за выполнение тестового задания.
2) Специалист в поисках работы — большая редкость
Специалист в поисках работы на нынешнем рынке труда — краснокнижный вид. Уж очень мал шанс такой встречи. В идеальном мире работодателя хоть парочка экспертов только и делают, что сидят дома и ждут его звонка, чтобы со следующей же недели приступить к работе. Реальность такова, что у каждого специалиста уже есть хорошее место работы, а переманить его, просто посулив похожую зарплату, не получится. Чтобы специалист был мотивирован сменить место работы, нужно нечто большее.
3) Умение удержать украинских работников для многих фирм станет вопросом жизни и смерти
Есть в Эстонии сферы, которые во многом полагаются на иностранную рабочую силу. Например, это актуально для строительной сферы, промышленности и сельского хозяйства, и если кто-то будет утверждать, что иностранная рабочая не понадобится, если платить справедливую зарплату, то он просто не в курсе цифр, которые подтверждают, что работы в Эстонии больше, чем людей. Чем дольше в обществе будет звучать возмущение иностранной рабочей силой, тем с больше вероятностью страна останется без восточноевропейских рабочих рук, ведь нехватка рабочей силы — это глобальное явление. У нас распространено мнение, что украинцы никуда не денутся, но это иллюзия — новое поколение плохо знает русский язык, в то время как их ровесники украинцы уже вполне владеют английским, то есть в скором времени мы лишимся конкурентного преимущества перед другими странами. Украинцы и другие восточные европейцы нужны для выживания многих эстонских предприятий. Это начинают понимать и власть имущие. Правда, до отмены квот в наступающем году скорее всего дело не дойдет.
4) Люди не меняют работу из-за того, что старое место работы было плохим
Работу люди меняют существенно чаще, чем раньше, и тому есть три основные причины. Во-первых, смена работы практически не несет никаких рисков, ведь всегда можно при необходимости поменять ее снова. Во-вторых, большинству проще запрашивать большую зарплату именно при переходе к другому работодателю. В-третьих, сменив работу, человек получает возможность испытать себя в чем-то новом и найти разнообразие. Получается, что люди не обязательно уходят с работы из-за того, что начальство было плохим, коллеги — неприятными, рабочая среда — скверной, а зарплата — оставлявшей желать лучшего. Они уходят, потому что нынешнее время располагает к изменениям.
5) Рост цен на энергию побуждает работников просить о прибавке к зарплате
В условиях кризиса рабочей силы у работодателей и без того постоянные проблемы — чтобы найти новых работников, платить приходится едва ли не больше, чем они могут себе позволить. В целом каждый работодатель уже знает, что гораздо выгоднее и дешевле в итоге обходится сохранение кадров, а не поиск новых работников. Скакнувшие цены на энергию, однако, побуждают просить о повышении зарплаты и тех лояльных работников, которые в обычной ситуации, возможно, этого бы не сделали.
6) Дома работают больше, чем на работе
Годы пандемии, вероятно, безвозвратно изменили то, как и где будут работать люди. Для многих сфер работа из дома стала нормой. Люди редко навещают офис, а спад спроса на офисные площади скорее всего продолжится и после того, как пандемия останется позади. Если раньше возможность работать из дома чаще всего означала для работодателя необходимость покупки двух мониторов и двух рабочих кресел, то теперь, как это ни курьезно, работодатель все чаще принимает решения о дизайне интерьера в доме работника. Своего рода вызов представляет сложившаяся ситуация и для Налогово-таможенного департамента, ведь если раньше покупка обоев или штор для дома работника казалась чем-то немыслимым, то в 2022 году это уже не так.
7) Хитросплетения удаленной работы вызывают юридические проблемы
Работа из дома — не единственный вариант. Все большую популярность обретает удаленная работа, которая вообще выполняется из другой страны. В принципе, в наше время вполне можно жить в Испании или Германии, а работать при этом на эстонскую фирму. Проблема скорее в том, что с административной и юридической точки зрения такую работу очень сложно оформить, ведь вопрос нужно решать на международном уровне. Особых сложностей с оформлением работы во время продолжительной поездки по-прежнему нет, но все меняется, если работник фактически переезжает в другую страну или живет за пределами Эстонии дольше полугода. В первую очередь проблема возникает в связи с налогообложением — работодатель никак не заинтересован в административной и налоговой нагрузке, которая неизбежно возникает при необходимости расчета и уплаты налогов другого государства.
8) И швец, и жнец, и на дуде игрец
Многие еще помнят, как в советское время приходилось самостоятельно и семейный автомобиль ремонтировать, и трубы в ванной менять, и картошку выращивать и одежду детям шить. Последние лет двадцать многое изменили — все услуги и товары стало можно купить. Сейчас мы видим изменение культуры оказания услуг — клиент больше не царь. Главным становится тот, кто предлагает услугу. Практически невозможно найти специалистов для выполнения мелких работ — у них очереди на несколько месяцев вперед. Час работы специалиста тоже оставит ощутимую брешь в кошельке заказчика. Речь, конечно, не идет о тенденции, которая имеет непосредственное отношения к рынку труда, но именно рынком труда она обусловлена. Можно ожидать, что в ближайшем будущем все больше людей будут учиться самостоятельно выполнять работу, за которую они раньше платили. Так сказать, мало-помалу возвращаемся к истокам. Вместе с этим вырастет популярность профессионального образования, которое люди будут получать в порядке хобби — не для того, чтобы радикально сменить сферу деятельности, а для личных целей и саморазвития.
9) Тех, кто отказывается от автоматизации, ждет банкротство
Дефицит рабочей силы и давление на заработную плату делают многие работы бессмысленными, поскольку никто не готов платить за продаваемые товары и услуги неразумно большие деньги. Дешевую рабочую силу скоро ни в Эстонии, ни за рубежом найти нельзя будет, поэтому, чтобы удержаться на плаву, придется максимально автоматизировать и цифровизировать процессы, одновременно стараясь разнообразить задачи работников. Как ни прискорбно, но многим компаниям это окажется не по силам, а поскольку параллельно будут расти цены и на прочие ресурсы, в ближайшем будущем мы увидим случаи банкротств не желающих меняться компаний и перевод производств в третьи страны.
10) Мягкие ценности становятся твердыми
Годами мы слышали о важности мягких ценностей, но дело по большей части так и осталось на уровне разговоров. Тем временем мягкие ценности стали довольно твердыми и уже играют важную роль на рынке труда. Работник больше не ждет от работодателя просто нормальной рабочей среды и зарплаты — он хочет, чтобы работа имела значение, работодатель вкладывался в важные для людей ценности, заботился о душевном и физическом здоровье своих работников. Компании с авторитарным руководством вымрут, как динозавры, но это не произойдет за один день и незаметно — сначала мы еще услышим о случаях притеснения и моббинга, столкновении поколений и ценностей. Основой успеха станут гибкость, разнообразие и когнитивная экономика. Именно когнитивная экономика рассматривает вопросы адаптации работы человека таким образом, чтобы она учитывала его персональные особенности, в том числе мышление и восприятие.