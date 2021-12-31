"Найми украинцев или умри". Эстонские эксперты дали десять предсказаний для рынка труда на 2022 год

1) Бразды правления больше не в руках работодателя, даже для вида

Если обычно рынком труда, по большей части, правил работодатель или как минимум создавалось такое впечатление, что в данный момент даже подозрения не возникает в том, что условия диктует отнюдь не он. Если кто-то скажет сегодня, что работы нет, то или речь идет о специфической области, или местоположение неоднозначное, или ожидания завышены, или человек просто не заинтересован в том, чтобы работать Нехватка рабочей силы стоит чрезвычайно остро — касается это как специалистов с профильным образованием, так и исполнителей простой работы. Мало какой работодатель может позволить себе перебирать кандидатов, а это, в свою очередь, означает, что часто приходится нанимать человека с определенным набором личностных качеств и отношением, обучая его затем работе с нуля. Во многих компаниях все крутится вокруг найма — начинается все с приема на работу человека, который будет заниматься вопросами найма, и заканчивается тем, что любая деятельность едва ли не замирает, стоит только кандидату зайти в дверь. Все больше кандидатов прекрасно осведомлены об этом и начинают умело пользоваться ситуацией. Например, не редкость уже и случаи, когда кандидат требует плату за выполнение тестового задания.

2) Специалист в поисках работы — большая редкость

Специалист в поисках работы на нынешнем рынке труда — краснокнижный вид. Уж очень мал шанс такой встречи. В идеальном мире работодателя хоть парочка экспертов только и делают, что сидят дома и ждут его звонка, чтобы со следующей же недели приступить к работе. Реальность такова, что у каждого специалиста уже есть хорошее место работы, а переманить его, просто посулив похожую зарплату, не получится. Чтобы специалист был мотивирован сменить место работы, нужно нечто большее.

3) Умение удержать украинских работников для многих фирм станет вопросом жизни и смерти