31.12.2021, 20:45
Полиция просит помочь в поисках пропавшего 20-летнего Кристьяна-Хайнца из Тарту
ФОТО: PPA
Молодой человек может представлять опасность для себя в связи с состоянием здоровья.
По имеющейся информации, сейчас молодой человек находится в Тарту. Когда он уходил из дома, он взял с собой мобильный телефон, однако сейчас он выключен.
Рост Кристьяна-Хайнца 178 см, он стройного телосложения. Когда он выходил из дома, то на нем была желто-зеленая куртка, спортивные штаны с надписью «STARTER» и зеленые ботинки.
Полиция сейчас активно ищет мужчину вместе с родственниками.
Полиция просит всех, кто видел этого человека или имеет информацию о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112 или связаться с близкими.