Полиция просит помочь в поисках молодого человека. Его здоровье в опасности!

По имеющейся информации, сейчас молодой человек находится в Тарту. Когда он уходил из дома, он взял с собой мобильный телефон, однако сейчас он выключен.

Рост Кристьяна-Хайнца 178 см, он стройного телосложения. Когда он выходил из дома, то на нем была желто-зеленая куртка, спортивные штаны с надписью «STARTER» и зеленые ботинки.

Полиция сейчас активно ищет мужчину вместе с родственниками.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или имеет информацию о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112 или связаться с близкими.