Культурная жизнь столицы в 2021 году: строительство Городского театра и титул города музыки UNESCO

По словам вице-мэра Каареля Оя, несмотря на ряд ограничений, культурный год в Таллинне был насыщенным.

”Уходящий год запомнится прежде всего началом строительства нового здания Таллиннского городского театра. Это приближает нас к мечте, которая сопровождала театр с момента его основания в 1965 году, — отметил Каарель Оя. — Будут построены новые залы, самый крупный из которых сможет вмещать 350 зрителей, здание театра пройдет реновацию”.

В общей сложности на развитие Городского театра запланировано 28,4 млн евро. Строительство нового театрального комплекса завершится в 2023 году.

В ноябре 2021 года Таллинн был принят в сеть творческих городов UNESCO в категории городов музыки.

”В 2022 году Таллинн станет городом музыки UNESCO. Предварительная работа началась еще в конце 2019 года — в процесс были вовлечены почти 80 организаций и партнеров. И эти усилия принесли свои плоды — уже при подаче первой заявки Таллинн получил от комиссии высокую оценку, близкую к максимальной”, — сказал Оя.

Программа городов музыки является частью сети творческих городов UNESCO, которая была основана в 2004 году с целью обозначить значение культуры и творчества в устойчивом развитии городов. В настоящее время в категорию ”Город музыки” сети творческих городов UNESCO входит 58 городов мира. Заявка на звание города музыки базировалась на столичной музыкальной стратегии, предусматривающей возможности для создания музыки и участия в музыкальной жизни. Внедрение ”Таллиннской музыкальной стратегии 2022-2025” будет координировать Таллиннский департамент культуры и спорта.

Как отметил Каарель Оя, в следующем году важную роль сыграет и рост зарплат.

”Сфера культуры — это прежде всего люди. Имеет значение, что после пары сложных лет, к 2022 году удалось найти средства на повышение зарплаты в культурных учреждениях города в среднем на 7 процентов”, — добавил Оя.