Президент Алар Карис в новогоднем обращении: в истории нашего успеха есть роль для каждого жителя Эстонии

Дорогие жители Эстонии!

Врата времени открыты — старое уходит, на смену ему приходит новое.

Сейчас, переворачивая лист календаря, мы видим, как старое уходит тяжелым шагом, неся с собой груз смутного года.

Но весь груз не уйдет, и мы тоже останемся здесь. Как сказала писатель Эне Михкельсон, мы знали, что мы люди, а не вечные беглецы.

От своей жизни не убегают. Да и надо ли? Мы вместе справились с трудным и тяжелым лично для многих годом, не запутались в разных мнениях, хотя семьи и друзья на какой-то момент могли оказаться по разную сторону баррикад. Но они снова будут вместе, мы все снова будем едины.

В уходящем году нас порадовала олимпийская победа фехтовальщиц, напористая игра Анетт Контавейт, многие малые и крупные предприятия, которые помогли удержать нашу экономику, новые ”единороги” среди наших стартапов. Всех их объединяет одно: блестящий результат был достигнут благодаря годам вдумчивой работы и преданности своему делу, т.е. соблюдению формулы, которая привела нас как маленькое государство в число мировых лидеров во многих сферах жизни, от классической музыки до науки.

В этой формуле есть место горящим глазам, воле учиться еще и еще, усидчивости, а также хорошим и преданным своему делу учителям, преподавателям, тренерам, руководителям и другим помощникам. Поливая древо образования, мы собираем плоды со всех ветвей. Пусть эта простая садовая мудрость сопровождает и тех, кто работает над быстрым и эффективным улучшением системы финансирования высшего образования.

Мы вместе учились и продолжаем учиться побеждать новые проявления кризиса и в новом году, подавлять высокие показатели распространения вируса.

Мы, а вернее многие из нас поняли, что, доверяя науке, сможем лучше защититься от вируса, удержим общество максимально открытым, сохраним для детей возможность учиться в школах, а не уходить в виртуальное образование, и сможем лечить в больницах не только пациентов с ковидом, но и других больных.