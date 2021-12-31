Экономика
31.12.2021, 18:50

Eesti Gaas: если цена на газ продолжит падать, мы тоже снизим цены для потребителей

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Gaasiprojektidesse investeerimine selleks, et inimkonna mõju kliimasüsteemile piirata, on sama mõttekas kui mitte millegi tegemine, kirjutab Henri Holtsmeier
Foto: Taavi Arus

По словам члена правления Eesti Gaas Рауля Котова, хотя цены на европейской газовой бирже TTF в последние дни упали, трудно предсказать, останется ли снижение постоянным, поскольку неясно, какой будет зима и будет ли импорт сжиженного природного газа в Европу достаточным для удовлетворения спроса, пишет RusERR.

В четверг цена на газ на европейской газовой бирже TTF упала на 12% и достигла 84,90 евро за мегаватт-час. В пятницу цена еще больше упала — до 68,5 евро за мегаватт-час. Одна из причин спада — прибывшие в Европу танкеры СПГ, которые изначально должны были идти в Азию, а вторая — теплая погода. На пике в декабре цена достигла 180 евро.

По словам Котова, у большинства бытовых потребителей договор с гибким пакетом.

"Больше всего это касается тех клиентов, которым мы ежемесячно отправляли уведомление о том, что цена вырастет, поскольку росла цена на фондовых биржах. Последнее такое решение мы приняли в начале этой недели, когда цены были еще высокими. Мы каждый день следим за тем, что происходит на практике. Поскольку это были февральские цены, которые выросли по сравнению с январем, мы будем следить — если снижение будет постоянным, мы, вероятно, в середине января решим, как поступим: будем ли мы снижать цены уже с февраля или с марта", — пояснил Котов.

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