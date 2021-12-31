Eesti Gaas: если цена на газ продолжит падать, мы тоже снизим цены для потребителей

В четверг цена на газ на европейской газовой бирже TTF упала на 12% и достигла 84,90 евро за мегаватт-час. В пятницу цена еще больше упала — до 68,5 евро за мегаватт-час. Одна из причин спада — прибывшие в Европу танкеры СПГ, которые изначально должны были идти в Азию, а вторая — теплая погода. На пике в декабре цена достигла 180 евро.

"Больше всего это касается тех клиентов, которым мы ежемесячно отправляли уведомление о том, что цена вырастет, поскольку росла цена на фондовых биржах. Последнее такое решение мы приняли в начале этой недели, когда цены были еще высокими. Мы каждый день следим за тем, что происходит на практике. Поскольку это были февральские цены, которые выросли по сравнению с январем, мы будем следить — если снижение будет постоянным, мы, вероятно, в середине января решим, как поступим: будем ли мы снижать цены уже с февраля или с марта", — пояснил Котов.