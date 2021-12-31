2021 год в сфере общественного транспорта: новые автобусы и павильоны ожидания

”Наша цель — сделать общественный транспорт более экологичным и удобным, поэтому мы продолжили обновление автопарка. В этом году городские линии обслуживали 200 газовых автобусов, в следующем добавится еще 150, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Мы также готовимся к закупке восьми новых трамваев — соответствующий договор планируется заключить в предстоящем году”.

В течение года на остановках общественного транспорта было установлено 50 новых павильонов ожидания. Половина из них — на остановках, где ранее не было павильонов ожидания, 24 павильона заменили на новые.

В ноябре и декабре на столичных троллейбусных линиях проходили испытания нового типа общественного транспорта. Трехсекционный троллейбус нового поколения заряжает аккумуляторы от контактной сети и может убирать токоприемники, передвигаясь как электробус.

В уходящем году было обновлено приложение Pilet.ee 2020 — с помощью него можно приобретать билеты на общественный транспорт Таллинна, Тарту и Хельсинки. Владельцы финской карты Matkakortti могут покупать билеты на общественный транспорт Таллинна и Тарту.

В сентябре новый автобусный экспресс-маршрут № 64 связал столичный бизнес-городок Юлемисте, микрорайон Вяйке-Ыйсмяэ и район Мустамяэ. Новая линия общественного транспорта помогает снизить дорожную нагрузку в окрестностях городка Юлемисте.

Шесть линий общественного транспорта начали обслуживать автобусы большей вместимости: в Вяйке-Йысмяэ маршруты № 16, 36 и 42, в Мустамяэ линию № 23, в Мууга и Виймси — маршруты № 34A и 49.

В сентябре на маршруте автобусных линий № 9 и 13 появилась новая остановка ”Пильветеэ”. Она расположена на Кадака теэ, между Акадеэмия теэ и Эхитаяте теэ.

С февраля был продлен маршрут автобусной линии № 73. Теперь автобусы следуют до улицы Сепа по улицам Копли и Малева. В сентябре был также продлен маршрут автобусной линии № 2 — теперь автобусы следуют из терминала ”А” к Балтийскому вокзалу.