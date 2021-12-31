2021 год в сфере общественного транспорта: новые автобусы и павильоны ожидания
”Наша цель — сделать общественный транспорт более экологичным и удобным, поэтому мы продолжили обновление автопарка. В этом году городские линии обслуживали 200 газовых автобусов, в следующем добавится еще 150, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Мы также готовимся к закупке восьми новых трамваев — соответствующий договор планируется заключить в предстоящем году”.
В течение года на остановках общественного транспорта было установлено 50 новых павильонов ожидания. Половина из них — на остановках, где ранее не было павильонов ожидания, 24 павильона заменили на новые.
В ноябре и декабре на столичных троллейбусных линиях проходили испытания нового типа общественного транспорта. Трехсекционный троллейбус нового поколения заряжает аккумуляторы от контактной сети и может убирать токоприемники, передвигаясь как электробус.
В уходящем году было обновлено приложение Pilet.ee 2020 — с помощью него можно приобретать билеты на общественный транспорт Таллинна, Тарту и Хельсинки. Владельцы финской карты Matkakortti могут покупать билеты на общественный транспорт Таллинна и Тарту.
В сентябре новый автобусный экспресс-маршрут № 64 связал столичный бизнес-городок Юлемисте, микрорайон Вяйке-Ыйсмяэ и район Мустамяэ. Новая линия общественного транспорта помогает снизить дорожную нагрузку в окрестностях городка Юлемисте.
Шесть линий общественного транспорта начали обслуживать автобусы большей вместимости: в Вяйке-Йысмяэ маршруты № 16, 36 и 42, в Мустамяэ линию № 23, в Мууга и Виймси — маршруты № 34A и 49.
В сентябре на маршруте автобусных линий № 9 и 13 появилась новая остановка ”Пильветеэ”. Она расположена на Кадака теэ, между Акадеэмия теэ и Эхитаяте теэ.
С февраля был продлен маршрут автобусной линии № 73. Теперь автобусы следуют до улицы Сепа по улицам Копли и Малева. В сентябре был также продлен маршрут автобусной линии № 2 — теперь автобусы следуют из терминала ”А” к Балтийскому вокзалу.
На многих автобусных маршрутах стало больше отправлений. Курсирующие между районом Мустамяэ и зоопарком автобусы № 37 теперь ходят на протяжении всего дня. Ранее этот маршрут работал только в часы пик.
Каждый день стали чаще ходить автобусы маршрутов № 4, 21, 21B, 41 и 41B, соединяющие Тискре и полуостров Какумяэ с городом, а также линий 20 и 20А, курсирующие между центром города, Пяэскюла и Лаагри. Стало больше отправлений и у автобуса № 49, соединяющего Виймси и аэропорт.
По рабочим дням стали чаще ходить автобусы линии № 24A, курсирующие между Мустамяэ и театром ”Эстония”, а также маршрута № 57, соединяющие Раудалу и Тонди.
По выходным стало больше отправлений автобусов линии № 59, курсирующих между Пикакари и Балтийским вокзалом, а также маршрута № 66 (Прийсле — Пельгуранна). Соединяющая Прийсле с центром города автобусная линия № 63 с этого года работает и по воскресеньям.
Согласно долгосрочной стратегии развития Таллинна, общественный транспорт должен стать частью городского пространства, обеспечивая комфорт пассажиров и предоставляя горожанам возможность освободиться от расходов и обязательств, связанных с эксплуатацией автомобиля.