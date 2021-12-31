С 1 января нельзя выходить на лед Чудского озера на транспортных средствах

Пешком и на лёгких транспортных средствах разрешен выход на лёд Псковского и Тёплого озёр, а также Нарвского водохранилища.

Пешком можно выходить на лёд Чудского озера, озёр Ванику, Пабра и Крийва.

При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:

Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".

Свой выход и возвращение можно и на сайте www.piiriveekogu.ee.

