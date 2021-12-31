ВИДЕО | Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам крепкого здоровья

"Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", — сказал российский лидер.

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей", — сказал президент.

Путин высказал слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи "и смогли это сделать благодаря нашей солидарности".

Глава государства пожелал, чтобы в каждом доме было как можно больше радостных событий, чтобы в России как можно чаще появлялись новые семьи, рождались дети. "Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными! Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот — ради своих любимых и ради нашей единственной, великой Родины! С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2022 годом!" — обратился он к россиянам.

Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. "Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле", — дал напутствие президент.

"Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: "С Новым годом! С новым счастьем!" — сказал он.

Повышение благосостояния и качества жизни

Путин заявил, что только повышение благосостояния и качества жизни людей позволит сделать Россию еще более сильным государством.

"Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов", — сказал глава государства.

По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. "Их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что лишь совместными усилиями возможно обеспечить дальнейшее развитие и процветание Родины. По его словам, "в такое непростое время как сейчас очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране".

Обращаясь к россиянам, президент отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества. "В такой открытости, щедрости — суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится возможным согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья", — сказал Путин, сделав акцент на том, что все это великие ценности, во многом определяющие смысл жизни каждого человека. Он высказал пожелание, чтобы в наступающем году они оставались такой же надежной опорой.