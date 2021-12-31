Силы обороны зачислили в резерв более 400 срочников

”Нашел новых друзей. Также получил полезные навыки в сфере медицины и руководства, которые пригодятся мне в гражданской жизни”, — сказал завершивший службу взводный парамедик младший сержант Вадим Измайлов.

Зачисленные в резерв военнослужащие служили в 1-й и 2-й пехотной бригадах, Командовании киберобороны, военно-морских силах, службе тыла и военной полиции Караульного батальона.

Государственная оборона Эстонии опирается на обученный армейский резерв, подготовка которого начинается со срочной службы, в ходе которой граждане учатся защищать страну и командной работе.

Призыв на срочную службу производится трижды в год: в январе и июле ее начинают призывники, которым предстоит отслужить 11 месяцев — они получают подготовку младших унтер-офицеров и водителей. Солдат 8-месячной службы набирают в октябре.

В течение первых трех месяцев призывников обучают базовым навыкам солдата, после чего они приступают к освоению воинской специальности.