В Рождество люди злоупотребляли алкоголем. Как отметить Новый год разумно?

Хулиганы в квартирном товариществе

В период рождественских праздников управляющий квартирным товариществом, расположенным в центре Таллинна, вызвал на помощь патрульные экипажи, поскольку посторонние люди устроили праздник в гараже товарищества. В момент прибытия патрулей мужчины, которые не живут в этом доме, по-прежнему находились на парковке. Они употребляли алкогольные напитки, мочились и агрессивно вели себя по отношению к жильцам дома. Патрули G4S вызвали на место происшествия полицию и передали нарушителей стражам порядка.

”К сожалению, подобные случаи по-прежнему происходят даже во время праздников, причем посреди дня”, — сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер. К счастью, ситуацию быстро уладили, и в доме снова воцарился рождественский мир. ”В подобных случаях мы призываем всех быть внимательными и сообщать охранникам, если вы заметите что-то подозрительное”, — добавил Тяэкер.

Взрослые покупают детям водку

Проблемы, связанные с алкоголем, возникли и в Выру. Охранник магазина заметил, что совершеннолетний мужчина купил бутылку водки, вышел из магазина и передал ее несовершеннолетнему юноше. Охранник задержал обоих и передал их полиции.

Если взрослый человек рядом с магазином передает несовершеннолетнему алкоголь, обязательно следует вмешаться, поскольку так поступать нельзя. ”Если понятно, что вмешательство может привести к конфликту, позвоните по номеру вызова экстренной помощи 112”, — посоветовал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.

По этому же номеру следует сообщать и о компаниях нетрезвых несовершеннолетних. Чрезмерное потребление алкоголя — это большая проблема, о которой родители должны поговорить со своими детьми. По словам Пярна, ребенку необходимо объяснить, какие опасности влечет за собой употребление алкоголя, а продавцы ответственны за то, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним. Надзор должен осуществляться и на кассах самообслуживания.

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