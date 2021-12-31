В Рождество люди злоупотребляли алкоголем. Как отметить Новый год разумно?(2)
Хулиганы в квартирном товариществе
В период рождественских праздников управляющий квартирным товариществом, расположенным в центре Таллинна, вызвал на помощь патрульные экипажи, поскольку посторонние люди устроили праздник в гараже товарищества. В момент прибытия патрулей мужчины, которые не живут в этом доме, по-прежнему находились на парковке. Они употребляли алкогольные напитки, мочились и агрессивно вели себя по отношению к жильцам дома. Патрули G4S вызвали на место происшествия полицию и передали нарушителей стражам порядка.
”К сожалению, подобные случаи по-прежнему происходят даже во время праздников, причем посреди дня”, — сказал директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер. К счастью, ситуацию быстро уладили, и в доме снова воцарился рождественский мир. ”В подобных случаях мы призываем всех быть внимательными и сообщать охранникам, если вы заметите что-то подозрительное”, — добавил Тяэкер.
Взрослые покупают детям водку
Проблемы, связанные с алкоголем, возникли и в Выру. Охранник магазина заметил, что совершеннолетний мужчина купил бутылку водки, вышел из магазина и передал ее несовершеннолетнему юноше. Охранник задержал обоих и передал их полиции.
Если взрослый человек рядом с магазином передает несовершеннолетнему алкоголь, обязательно следует вмешаться, поскольку так поступать нельзя. ”Если понятно, что вмешательство может привести к конфликту, позвоните по номеру вызова экстренной помощи 112”, — посоветовал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн.
По этому же номеру следует сообщать и о компаниях нетрезвых несовершеннолетних. Чрезмерное потребление алкоголя — это большая проблема, о которой родители должны поговорить со своими детьми. По словам Пярна, ребенку необходимо объяснить, какие опасности влечет за собой употребление алкоголя, а продавцы ответственны за то, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним. Надзор должен осуществляться и на кассах самообслуживания.
Злоупотребление алкоголем может закончиться смертью
Если вы увидите на улице сильно шатающегося или спящего человека, следует также позвонить по номеру 112.
”Какая бы ни была причина — опьянение или проблема со здоровьем, — в нынешние морозы сон на улице может привести к переохлаждению и в худшем случае — к смерти. Подобные печальные примеры, к сожалению, бывают каждую зиму”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.