31.12.2021, 11:50
В Сауэ мужчина ударил совком по голове двух пожилых женщин, пострадавших доставили в больницу(5)
Foto: Madis Veltman
В среду вечером в Сауэ агрессивный мужчина напал с совком на двух пожилых женщин.
Центр тревоги в 20:10 получил тревожный звонок из частного дома в Сауэ. Звонивший сообщил, что 34-летний мужчина напал на знакомых ему женщин 72 и 67 лет.
Согласно первоначальным данным, между нападавшим и женщинами возник конфликт, когда курившего на кухне мужчину попросили стряхивать пепел в совок. В ответ на это мужчина разозлился и напал с этим совком на двух находившихся в том же доме женщин.
На место выехали полиция и скорая. Мужчину задержали, а пострадавших женщин доставили в больницу на осмотр. После оказания первой помощи их отправили на домашнее лечение.
В отношении инцидента заведено уголовное производство.