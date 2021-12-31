В Сауэ мужчина ударил совком по голове двух пожилых женщин, пострадавших доставили в больницу

Центр тревоги в 20:10 получил тревожный звонок из частного дома в Сауэ. Звонивший сообщил, что 34-летний мужчина напал на знакомых ему женщин 72 и 67 лет.

Согласно первоначальным данным, между нападавшим и женщинами возник конфликт, когда курившего на кухне мужчину попросили стряхивать пепел в совок. В ответ на это мужчина разозлился и напал с этим совком на двух находившихся в том же доме женщин.

На место выехали полиция и скорая. Мужчину задержали, а пострадавших женщин доставили в больницу на осмотр. После оказания первой помощи их отправили на домашнее лечение.

В отношении инцидента заведено уголовное производство.