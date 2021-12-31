За сутки выявлено 1074 случая заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 31 декабря в больнице находится 233 зараженных коронавирусом пациента.

За сутки в больницах открыли 33 новых истории болезни. Умерло четыре зараженных коронавирусом, трое не были вакцинированы, данные четвертого уточняются: 72-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летние женщина и мужчина.

За последние сутки проанализировали 7653 результата теста, из которых 1074 оказались положительными. Из получивших положительный тест 542 не были вакцинированы и 532 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4223 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 588. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 290 383 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61,4%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.