Кальюлайд: больше не следует вводить строгие ограничения при появлении новых штаммов
Вакцины в Эстонии доступны, государство выполнило свои обязательства, и можно жить, как и в прежние времена при эпидемии гриппа, не надо каждый раз вводить очень строгие ограничения каждый раз, когда появится новый штамм коронавируса, приводит rus.err.ee слова Керсти Кальюлайд, покинувшей этой осенью пост президента Эстонии.
"Для меня вопрос заключается в том, что если смертность среди вакцинированных людей в несколько десятков раз ниже смертности от тяжелого гриппа, то когда наша политическая точка зрения постигнет эту математическую мысль (вакцины доступны, государство выполнило свои обязательства), у нас будет причина жить так, как мы жили раньше во времена эпидемии гриппа. Нам не надо вводить очень жесткие ограничения каждый раз, как появляется новый штамм", — сказала бывший президент в итоговом интервью Õhtuleht.
"Если посмотреть на это рационально, то видно, что действительно количество смертей от коронавируса среди вакцинированного населения близко к количеству смертей от гриппа, — добавила Кальялайд. — Разве не разумнее вместо обычной поддержки предприятиям массово закупить экспресс-тесты и раздать их компаниям? Если ресторан будет предлагать каждому посетителю сделать экспресс-тест, то не надо будет закрывать двери в 23:00. Или, например, в театре. Делаешь тест, и не надо носить маску", — отметила Кальюлайд.