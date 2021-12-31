Кальюлайд: больше не следует вводить строгие ограничения при появлении новых штаммов

"Для меня вопрос заключается в том, что если смертность среди вакцинированных людей в несколько десятков раз ниже смертности от тяжелого гриппа, то когда наша политическая точка зрения постигнет эту математическую мысль (вакцины доступны, государство выполнило свои обязательства), у нас будет причина жить так, как мы жили раньше во времена эпидемии гриппа. Нам не надо вводить очень жесткие ограничения каждый раз, как появляется новый штамм", — сказала бывший президент в итоговом интервью Õhtuleht.