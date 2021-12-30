30.12.2021, 23:53
Путин и Байден пообщались по телефону — второй раз за месяц
Foto: AFP
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом пишет ”Интерфакс” со ссылкой на сообщение Белого дома.
Разговор продолжался 50 минут. Его подробности пока неизвестны.
Это уже вторые переговоры Путина и Байдена за последний месяц. 7 декабря лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Тогда их беседа длилась около двух часов.
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