Новости России
30.12.2021, 23:53

Путин и Байден пообщались по телефону — второй раз за месяц

 
Joe Biden ja Vladimir Putin
Foto: AFP

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом пишет ”Интерфакс” со ссылкой на сообщение Белого дома.

Разговор продолжался 50 минут. Его подробности пока неизвестны.

Это уже вторые переговоры Путина и Байдена за последний месяц. 7 декабря лидеры двух стран пообщались по видеосвязи. Тогда их беседа длилась около двух часов.

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