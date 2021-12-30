ФОТО | На границе Ивангород — Нарва скопилась огромная пробка в сторону Эстонии

"Очередь до дьюти-фри, — написала Светлана редактору RusDelfi. — В основном российские номера. Уже час стоим, но очередь движется".

В комментариях к фото на фэйсбуке Светлану находят собратья (или сёстры) по несчастью.

"Впереди вас на 3 машины стоим, терпения .. с наступающим!"

А кто-то иронизирует над ситуацией.

"Ничего себе….к Новому году хоть бы успели!!!"

"А когда все обратно поедут?"

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