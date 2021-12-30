30.12.2021, 19:58
ФОТО | На границе Ивангород — Нарва скопилась огромная пробка в сторону Эстонии(17)
Фото: Светлана
Фотографию автомобильной пробки на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом в сторону Эстонии выложила в фэйсбуке пользователь Светлана.
Публикуем ее с согласия автора.
"Очередь до дьюти-фри, — написала Светлана редактору RusDelfi. — В основном российские номера. Уже час стоим, но очередь движется".
В комментариях к фото на фэйсбуке Светлану находят собратья (или сёстры) по несчастью.
"Впереди вас на 3 машины стоим, терпения .. с наступающим!"
А кто-то иронизирует над ситуацией.
"Ничего себе….к Новому году хоть бы успели!!!"
"А когда все обратно поедут?"
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