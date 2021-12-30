ВОЗ призвала готовиться к ковидному "цунами"

Глава ВОЗ подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что омикрон-штамм является более заразным. ”Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру”, — считает Гебрейесус.

Вместе с тем он отметил, что при заражении ”омикроном” болезнь может протекать в более легкой форме, но этот факт не должен привести к потери бдительности. ”Штамм ”омикрон” может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания. Однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. Это может быть очень опасно”, — убежден глава ВОЗ

По его мнению, ключом к завершению пандемии является устранение неравенства в области здравоохранения. ”Пока это неравенство сохраняется, вполне возможно появление новых вариантов, которые смогут обходить имеющиеся меры и будут обладать устойчивостью к существующим вакцинам”, — полагает Гебрейесус.

21 декабря директор европейского регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что во многих странах Европы в ближайшие недели омикрон-штамм вытеснит другие варианты коронавируса, что вызовет ”значительный всплеск” числа новых пациентов. ”Огромное количество новых заболеваний COVID-19 может привести к росту числа госпитализаций и повсеместным нарушениям в системах здравоохранения и других важнейших службах”, — сказал Клюге.

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