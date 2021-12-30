В ДТП погиб 70-летний мужчина(7)
Сегодня в 16.28 полиции сообщили о ДТП, произошедшем на 24-м километре шоссе Пылва - Реола (село Талвикесе, Тартумаа), где Volkswagen въехал в прицеп идущего впереди грузового автомобиля.
Водитель Volkswagen - 70-летний мужчина - получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Кроме водителей в машинах никого не было, больше никто в аварии не пострадал.
По словам сотрудника дорожной полиции Агнес Тилксон, в данный момент трудно назвать точную причину аварии - вероятно, свою роковую роль сыграли зимние дорожные условия.
"Тормозной путь на скользкой зимней дороге увеличивается, поэтому крайне важно держать достаточно большую дистанцию с идущей впереде машиной. Тогда это позволит среагировать и в случае, если впереди идущая машина резко затормозит", - сказала Тилксон.
В этом году на дорогах Эстонии погибли 55 человек.
Для выяснения обстоятельств ДТП возбуждено уголовное дело.