ЧП и криминал
30.12.2021, 18:37

В ДТП погиб 70-летний мужчина

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ФОТО: Argo Ingver

Сегодня в 16.28 полиции сообщили о ДТП, произошедшем на 24-м километре шоссе Пылва - Реола (село Талвикесе, Тартумаа), где Volkswagen въехал в прицеп идущего впереди грузового автомобиля.

Водитель Volkswagen - 70-летний мужчина - получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Кроме водителей в машинах никого не было, больше никто в аварии не пострадал.

По словам сотрудника дорожной полиции Агнес Тилксон, в данный момент трудно назвать точную причину аварии - вероятно, свою роковую роль сыграли зимние дорожные условия.

"Тормозной путь на скользкой зимней дороге увеличивается, поэтому крайне важно держать достаточно большую дистанцию с идущей впереде машиной. Тогда это позволит среагировать и в случае, если впереди идущая машина резко затормозит", - сказала Тилксон.

В этом году на дорогах Эстонии погибли 55 человек.

Для выяснения обстоятельств ДТП возбуждено уголовное дело.

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