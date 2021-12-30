Эстония намерена передать Украине противотанковые ракеты "Джавелин" и гаубицы

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", — сказал ERR Пеэтер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны.

Куймет добавил, что Эстония постоянно закупает ракеты "Джавелин" и в какой-то момент некоторые комплекты начинают постепенно устаревать. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков таких ракет.

Эстония закупила у Финляндии 42 гаубицы в 2009 году. "В этом смысле количество этих гаубиц в Эстонии таково, что мы можем передать некоторые из них Украине, если нам удастся получить согласие Финляндии и Германии, и никакого дефицита не возникнет", — подтвердил Куймет.

Он пояснил, что согласно текущим планам, Вторая пехотная бригада также получит закупленные в Корее самоходные артиллерийские установки вместо передвижных гаубиц. "После чего эти 122-мм гаубицы все равно были бы выведены с вооружения Сил обороны".

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.