Полиция в канун Нового года обратилась к жителям Эстонии с призывом

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Валтера Пярна, полиция работает в усиленном составе, чтобы праздники прошли для всех безопасно.

"Большинство людей ведет себя ответственно, но несмотря на это на праздники всегда в помощи оперативных служб нуждается больше людей и число вызовов больше обычного. Как правило, в праздничные дни большинство вызовов связано со злоупотреблением алкоголя, которое выливается в конфликты, несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия", — рассказал Пярн.

Полиция призывает всех проявить отзывчивость и заботу по отношению к другим людям. "Если у соседей слышны звуки, указывающие на насилие, пьяный друг или знакомый хочет сесть за руль, или вы заметите человека в беспомощном состоянии, надо позвонить на номер 112. Этот простой поступок может спасти самое важное — жизнь человека", — сказал подполковник полиции Валтер Пярн.

„Зимние дорожные условия требует от водителя особенной внимательности, поэтому если вас ожидает поездка, запаситесь временем, заранее хорошо очистите автомобиль от снега и льда и не спешите. Сейчас на дорогах особенно опасны именно обгоны", — сказал Пярн.

По словам оперативного руководителя, в новогодние праздники полиция обращает внимание на общественный порядок и дорожное движение, но в ходе работы будет проверяться и соблюдение правил, установленных для предотвращения распространения коронавируса.

„В новогоднюю ночь и 1 января в увеселительных учреждениях не действует ограничение, требующее закончить работу в 23 часа, но несмотря на это нельзя забывать, что вирус никуда не исчез и действующих ограничений следует придерживаться", — отметил Пярн и пожелал всем безопасных новогодних праздников и хорошего нового года.