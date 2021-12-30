Суд: ковид-ограничения необходимы и правомерны. Кто не хочет вакцинироваться, должен их терпеть

Суд считает, что если истец решил не делать себе прививку, не имея медицинского отвода, то он должен терпеть сопутствующие этому ограничения.

По мнению суда, речь не идет о дискриминации, потому что из-за большого эпидемического потенциала нужно относиться к непривитым лицам по-другому, чем к вакцинированным.

Государство должно принимать меры для сокращения социальных контактов и повышения уровня вакцинации в обществе, и введенные ограничения помогают выполнить эти задачи.

Суд также считает, что ограничения не являются излишне жесткими, правительство лишь нашло разумный баланс между желание сохранить общество открытым и необходимостью ограничения распространения вируса.

"Послание суда обществу простое и ясное, оно согласуется с тем, что долгое время уже говорил Научный совет, — единственный правильный путь — это повышение уровня вакцинации в обществе", — сказали представлявшие правительство в суде адвокаты юридического бюро Ellex Raidla Антс Нымпер и Кайри Кильги.

Суд проанализировал утверждение истца о том, что вакцины могут быть опасными и нашел, что у этого утверждения нет оснований.

В суд с жалобой обратился относительно молодой человек, который не прошел вакцинацию, хотя не имел к этому противопоказаний. Жалобщик не переболел COVID-19. Поэтому у него была обязанность по прибытии из-за рубежа в Эстонию находиться на самоизоляции со всеми вытекающими отсюда ограничениями. Истец посчитал эти ограничения нарушением прав человека и дискриминацией.

Суд своим решением от 28 декабря 2021 года оставил жалобу в полном объеме без удовлетворения.

Решение суда еще не вступило в законную силу, у истца есть право оспорить судебное решение в течение 30 дней.

В январе ожидается еще серия судебных решений по ковид-спорам, так как в производстве сейчас находятся около 40 жалоб, связанных с коронавирусными ограничениями.

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