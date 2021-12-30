Внуки больше не будут обязаны содержать бабушек и дедушек, а те в свою очередь — взрослых внуков

”Мы имеем дело с важным изменением в подходе к системе долгосрочного ухода, цель которого — уменьшить нагрузку ухода между поколениями и позволить людям, нуждающимся в уходе, как можно дольше жить дома”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало . Согласно поправкам, государство и местные самоуправления будут предлагать помощь людям с недостатками здоровья быстрее и более комплексно.

У местных самоуправлений уже сейчас есть обязанность предоставлять помощь жителям, однако, согласно законопроекту, в дальнейшем нужно будет также определять, нуждается ли в поддержке человек, предоставляющий уход, и оказывать помощь и ему. ”Уход за близкими — это большая нагрузка для семьи морально, физически и материально. Если предоставляющий уход человек получит поддержку, возможно, он сможет снова ходить на работу, предупреждая и возможные проблемы психического здоровья”, — добавила министр Рийсало.