Внуки больше не будут обязаны содержать бабушек и дедушек, а те в свою очередь — взрослых внуков
”Мы имеем дело с важным изменением в подходе к системе долгосрочного ухода, цель которого — уменьшить нагрузку ухода между поколениями и позволить людям, нуждающимся в уходе, как можно дольше жить дома”, — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. Согласно поправкам, государство и местные самоуправления будут предлагать помощь людям с недостатками здоровья быстрее и более комплексно.
У местных самоуправлений уже сейчас есть обязанность предоставлять помощь жителям, однако, согласно законопроекту, в дальнейшем нужно будет также определять, нуждается ли в поддержке человек, предоставляющий уход, и оказывать помощь и ему. ”Уход за близкими — это большая нагрузка для семьи морально, физически и материально. Если предоставляющий уход человек получит поддержку, возможно, он сможет снова ходить на работу, предупреждая и возможные проблемы психического здоровья”, — добавила министр Рийсало.
Другие важные поправки к Закону о социальной опеке и прочим законам:
- Местным самоуправлениям будет предоставлено право получить обзор детей, в отношении которых было подано ходатайство о степени тяжести недостатка здоровья, и взрослых, которым степень тяжести недостатка здоровья была назначена. Цель обмена данными между государством и местными самоуправлениями — как можно раньше определять потребность в помощи детей и их семей, а также взрослых, и предлагать решения раньше, чтобы проблема не усугублялась. На данный момент за помощью к местным самоуправлениям нужно обращаться самостоятельно.
- В законопроекте уточняются задачи государства и местных самоуправлений относительно помощи детям, ставшим жертвой ненадлежащего сексуального обращения. Для помощи таким детям в разных регионах Эстонии были открыты Дома детей.
- Государство обеспечит местным самоуправлениям ежегодные дополнительные средства для оказания различных социальных услуг детям с недостатками здоровья. Законопроект также сделает использование пособия более гибким, что в итоге поможет снизить нагрузку семьи по уходу. Для получения социальных услуг семьям будет не обязательно подавать ходатайство о степени тяжести недостатка здоровья ребенка.
- Решением Государственного суда будет дополнен Закон о социальной поддержке людей с недостатками здоровья. В дополнение к кормлению, помощи с гигиеническими процедурами, помощи с переодеванием, движением и общением, нужно будет также предоставлять дополнительную помощь и руководство людям, которые не справляются самостоятельно с лечебными процедурами.
- Согласно законопроекту, в дальнейшем у социального работника вместо любого высшего образования должно будет быть высшее образование по специальности или профессиональное удостоверение социального работника. Роль социального работника в обществе имеет колоссальную значимость, так как зачастую меняет жизни людей. Такая деятельность должна соответствовать законам, работник должен иметь теоретическую подготовку, знать лучшие практики и иметь соответствующие ценности.
- Поправки продолжат уменьшать связь между правом на получение услуг и степенью тяжести недостатка здоровья. Связи между получением поддерживающих услуг специального ухода и степенью тяжести недостатка здоровья нет уже несколько лет, эта тенденция распространится и на круглосуточные услуги специального ухода. В соответствии с поправками, основанием для получения услуги будет не тяжелая или глубокая степень тяжести недостатка здоровья, а установленная потребность в помощи и поддержке.
Далее законопроект будет рассматривать Рийгикогу.