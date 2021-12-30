30.12.2021, 14:46
"Его освобождение заденет у общества чувство справедливости". Педофилу-убийце Василию Очкаленко отказано в УДО(2)
ФОТО: Tiit Blaat
Сегодня Харьюский уездный суд отказал приговоренному к пожизненному лишению свободы Василию Очкаленко в условно-досрочном освобождении (УДО). По мнению суда, это заденет у общества чувство справедливости.
В 1992 году Очкаленко убил 10-летнюю Светлану Волкову, а также совершил попытку ее изнасилования. 18 дней спустя он пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. О преступной деятельности Очкаленко подробнее читайте здесь.
В 1993 году Очкаленко приговорили к смертной казни, но затем высшую меру заменили пожизненным заключением.
В 2019 году осужденный уже подавал на УДО, но ему было отказано.
Сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму.
Дополняется!