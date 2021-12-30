"Его освобождение заденет у общества чувство справедливости". Педофилу-убийце Василию Очкаленко отказано в УДО

В 1992 году Очкаленко убил 10-летнюю Светлану Волкову, а также совершил попытку ее изнасилования. 18 дней спустя он пытался изнасиловать 12-летнюю девочку. О преступной деятельности Очкаленко подробнее читайте здесь.

В 1993 году Очкаленко приговорили к смертной казни, но затем высшую меру заменили пожизненным заключением.

В 2019 году осужденный уже подавал на УДО, но ему было отказано.

Сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму.

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