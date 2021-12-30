Грипп возвращается: в Эстонии число заболевших за неделю резко возросло
Вирус гриппа, пропавший было с приходом новой коронавирусной инфекции, стал вновь поднимать голову. В Эстонии зарегистрировали с началом сезона уже пару сотен случаев.
С началом сезона гриппа в Эстонии лабораторно подтверждены 192 случая заражения вирусом А, и только на прошлой неделе прибавилось 64 новых случаев гриппа, сообщает Департамент здоровья.
Новые больные зарегистрированы в Таллинне, Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве), Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Тартумаа.
"Интенсивность заболевания гриппом можно оценить как низкую, но заболеваемость имеет тенденцию к росту", — отметил департамент.
Такая же картина с распространением гриппа и в других странах Европы. Активность вируса (обнаружены вирусы А и В), низкая, но отмечается тенденция роста. Зарегистрированы ряд случаев госпитализации в связи с заболеванием гриппом.
Специалисты отмечают, что низкую активность гриппа обусловили масочный режим и другие меры предосторожности, а также действующие в Эстонии ограничения.