Грипп возвращается: в Эстонии число заболевших за неделю резко возросло

С началом сезона гриппа в Эстонии лабораторно подтверждены 192 случая заражения вирусом А, и только на прошлой неделе прибавилось 64 новых случаев гриппа, сообщает Департамент здоровья.

Новые больные зарегистрированы в Таллинне, Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве), Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа и Тартумаа.

"Интенсивность заболевания гриппом можно оценить как низкую, но заболеваемость имеет тенденцию к росту", — отметил департамент.

Такая же картина с распространением гриппа и в других странах Европы. Активность вируса (обнаружены вирусы А и В), низкая, но отмечается тенденция роста. Зарегистрированы ряд случаев госпитализации в связи с заболеванием гриппом.

Специалисты отмечают, что низкую активность гриппа обусловили масочный режим и другие меры предосторожности, а также действующие в Эстонии ограничения.