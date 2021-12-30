Вице-премьер России призвал лишить США флага и гимна за бойкот Олимпиады в Пекине(1)
Вице-премьер РФ по спорту и туризму Дмитрий Чернышенко призвал лишать флагов и гимнов национальные команды стран, призывающих к бойкоту Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
”Все будут вспоминать о бойкотах с горечью, потому что они никогда не приносили пользы. Жаль, что государственный департамент США в очередной раз разыгрывает эту карту. Как только Олимпийские игры, они снова достают эти шаблоны. Было бы справедливым подходом лишать гимнов и флагов тех, кто бойкотирует”, — приводит слова политика РИА ”Новости”.
Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.