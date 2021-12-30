Вице-премьер России призвал лишить США флага и гимна за бойкот Олимпиады в Пекине

”Все будут вспоминать о бойкотах с горечью, потому что они никогда не приносили пользы. Жаль, что государственный департамент США в очередной раз разыгрывает эту карту. Как только Олимпийские игры, они снова достают эти шаблоны. Было бы справедливым подходом лишать гимнов и флагов тех, кто бойкотирует”, — приводит слова политика РИА ”Новости”.