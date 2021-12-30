30.12.2021, 15:10
Дзюба не будет продлевать контракт с питерским "Зенитом"
Фото: Scanpix
Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter, форвард ”Зенита” Артем Дзюба отказался от продления контракта с петербургским клубом.
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По информации источника, 33-летний нападающий имеет много предложений из России и Европы.
Напомним, 25 декабря появилась информация, что казанский ”Рубин” и Зенит” провели переговоры по трансферу Дзюбы.
В текущем году 33-летний футболист провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю ”гол + пас” и среднему числу результативных действий за матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2021 году.