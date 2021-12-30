В Эстонии против COVID-19 вакцинировано более 1400 детей в возрасте 5–11 лет

”Уровень заражения коронавирусом растет быстрыми темпами, и хотя сейчас дети заражаются преимущественно в кругу семьи, скоро снова начнется школа и у них резко увеличится количество контактов. Начиная с конца декабря в Эстонии можно вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет и тем самым защитить их от коронавируса. Родителям стоит обдумать возможность начать курс вакцинации своего ребенка до конца каникул”, — сказала вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения доктор Хейди Аласепп.

Детей прививают вакциной Pfizer-BioNTech Comirnaty, в которой содержится в три раза меньше действующего вещества, чем в вакцине для взрослых. Курс иммунизации состоит из двух доз, которые, согласно рекомендации государственной комиссии по иммунопрофилактике, вводятся с интервалом в 6 недель. Вакцины прибыли в Эстонию 13 декабря.

”Вакцинировать детей очень важно, потому что в ближайшее время им скорее всего придется столкнуться с вирусом, и не у всех из них болезнь пройдет легко. Нам не нужно рисковать здоровьем детей, если у нас есть возможность защитить их от болезни, ход которой тяжело прогнозировать”, — добавила Аласепп.

Родитель может забронировать время для того, чтобы вакцинировать своего ребенка, у семейного врача. Время для вакцинации в больницах, частных медицинских учреждениях и у семейных врачей, присоединившихся к общегосударственной регистратуре, можно забронировать и посредством диги-регистратуры.

Государственная комиссия по иммунопрофилактике 30 ноября рекомендовала вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19, что поможет снизить риск тяжелого течения болезни и возникновения осложнений, а также уменьшить распространение вируса в детских коллективах и семьях. Эксперты рекомендуют делать прививку детям, переболевшим COVID-19, через 6 месяцев после выздоровления, так же, как и взрослым.