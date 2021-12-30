Эпидемиолог: смягчение ограничений во время праздников — неверный сигнал обществу

"Праздничный сезон приводит к паломничеству в магазинах, а что самое печальное — в такие дни мешаются кластеры общества, которые обычно пересекаются редко. Если до того большей частью инфицировались люди из одного пузыря: домохозяйство, соседи, коллеги, то в праздники начнется возрастное смешение — внуки, ходившие в школы и детсады, увидятся с дедушками-бабушками, встретятся и какие-то знакомые, которые так особо не виделись, а тут сядут вместе праздновать.

Другой важный фактор — климатически сезонный. Пока мы не можем с уверенностью, сказать, что коронавирус сильно зависит от времени года, но по опыту прошлого года видим, что в холодное время 15-20% коронавирусной динамики объяснялось этим. В феврале достигается самая низкая влажность — это способствует распространению вируса в виде "летучего" аэрозоля, который распространяется на дистанции до 10 метров. К тому же в холод люди чаще видятся в помещениях. Итого, в феврале коронавирус может распространяться процентов на 30% (предупреждаю, цифра спорная!) лучше, чем в сентябре. Конечно, у большой части общества уже есть иммунитет на дельту (вакцинированные и переболевшие), но и без вмешательства омикрона к 11 января (концу ЧС) число случаев заражения могло бы удвоиться", — сказал эпидемиолог.

"Думаю, смягчение ограничений во время праздников — неверный сигнал обществу, который снизит шансы замедлить распространение омикрона. К тому же до этого мы шли с недельным запозданием, по сравнению с Эстонией и могли наблюдать, как омикрон себя поведет в стране при схожей по уровню вакцинации сениоров ситуации (в Великобритании и Дании привито гораздо больше сениоров). Это давало нам возможность принимать меры проактивно, но после Нового года это преимущество может быть утрачено" — сказал Троянский в комментарии Delfi.lv.

В среду, 29 декабря, в Латвии зарегистрировано 1246 новых случаев Covid-19, в Эстонии — 880. Однако 30 декабря эта цифра выросла до 1379.